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BM: İran'da 19 Mart'tan bu yana 56 idam

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BM, İran'da 19 Mart'tan bu yana 56 kişinin ulusal güvenlik suçlarından idam edildiğini, idamların muhalefeti bastırmak için kullanıldığını ve 100 kişinin daha risk altında olduğunu bildirdi; tüm idamların durdurulması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, 19 Mart'tan bu yana İran'da en az 56 kişinin ulusal güvenlik bağlantılı suçlar nedeniyle idam edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İran'da gerçekleştirilen idamlara yönelik açıklamada bulundu. Turk, İran'da 19 Mart'tan bu yana en az 56 kişinin ulusal güvenlik bağlantılı suçlar nedeniyle idam edildiğini açıkladı. İdamlardan 27'sinin yılın başındaki protestolarla bağlantılı davalardan kaynaklandığını kaydeden Turk, "Mart ayından bu yana İran'da infazların ve idam cezalarının artmasından, idam cezasının halk arasında korku salmak ve muhalefeti bastırmak için kullanılmaya devam edilmesinden endişe duyuyorum" dedi. En az 100 kişinin daha benzer suçlar nedeniyle idam cezası ve infazla karşı karşıya olduğunu kaydeden Turk, uyuşturucu suçlarından kaynaklanan idamların da endişe verici bir hızda devam ettiğini belirtti.

Tahran'ı tüm idamları durdurmaya ve idam cezasının kaldırılması yönünde adım atmaya çağıran Volker Turk, adil yargılama ile hukuki usul ilkelerinin uygulanmadığını belirttiği durumlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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