BM: "İran 2026 yılının başından bu yana 40 kişiyi idam etti"

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İran 2026 yılının başından bu yana 18'i protestocu en az 40 kişiyi idam etti.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın bu yıl içerisinde uyguladığı idamlara yönelik son verileri paylaştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, "İranlı yetkililer, yılın başından bu yana en az 40 kişiyi ulusal güvenlik gerekçeleriyle idam etti. Bunların 18'i protestocu" dedi. "Savaş ve acımasız baskı arasında kalan İran halkı için derinden üzülüyorum" siyen Turk, Tahran'ın Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu savaşına ek olarak, Ocak ayındaki ölümcül protestoyla baskıyı artırdığını bildirdi.

ABD ve İran'ın vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Turk, "Tüm tarafların en üst seviyede soğukkanlılık göstermesi gerekiyor. Varılan anlaşmanın hızla ve iyi niyetle uygulamaya koyulması gerektiği açık" ifadelerini kullandı. Turk, ayrıca çatışmanın bölge ve dünya genelinde insan haklarına yıkıcı etkileri olduğunu sözlerine ekledi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı