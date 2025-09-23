BM 80. Genel Kurulu Başladı: New York'ta Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu bugün liderlerin hitaplarıyla başladı. Birlemiş Milletler Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Bölgede güvenlik K9 köpekleri ve demir bariyerlerle sağlanıyor. Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI), BM polisi ve federal yönetime bağlı diğer güvenlik unsurları sokaklarda nöbet tutuyor. Türkevi'nin de bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatılırken polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Zaman zaman bomba aramalarının da yapıldığı sokaklarda ABD Gizli Servisi de güvenliği sağlıyor. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı New York sokaklarının büyük bir kısmı da trafiğe kapatıldı.

New York sokaklarının yanı sıra çok sayıda helikopter gün boyu BM binası ve çevresinde denetim yapıyor. Ayrıca Hudson Nehri'nden de polis botları sürekli olarak görev yapıyor. - NEW YORK