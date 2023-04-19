(Bitmedi) Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna Yazıcı, Lütfü Savaş'ı Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Tüm Doğu Ortodoksları Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Başkan Savaş, “Antakya yedi defa deprem yaşamış tekrar küllerinden doğmuş bir şehir. Biliyoruz ki Hatay yeniden, sekizinci defa küllerinden doğacak” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Tüm Doğu Ortodoksları Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Başkan Savaş, "Antakya yedi defa deprem yaşamış tekrar küllerinden doğmuş bir şehir. Biliyoruz ki Hatay yeniden, sekizinci defa küllerinden doğacak" dedi.

Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'ya ziyaretinde, Episkopos Konstantin Kayyel, Episkopos Aersenyos Dahdal, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Doğum ve Jan Delüller eşlik etti.

Buluşmada, Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok özel bir şehir olduğunu söyleyen Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna Yazıcı, şöyle konuştu:

"ANTAKYA DÜNYANIN SEMBOLÜDÜR VE ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK GEREKİR"

"Acılarımızı paylaşmak istedik. Bugüne kadar bayramları birlikte kutladık. Hatay'da vefat edenler ve Hatay için taziyede bulunmak istedik. Tüm ilçelere gittik. Yüce Allah'tan dileriz ki Hatay'ımız, camiler, kiliseler, havralar yeniden eski günlere kavuşur ve bayramlarımızı hep beraber kutlarız. Biz her zaman kardeşçe yaşamaya çalışıyoruz. Antakya dünyanın sembolüdür ve şehre sahip çıkmak gerekir. Biz bu durumdan çok etkilendik ve sizler için dua edeceğiz. Değerli camilerimizi, kiliselerimizi diğer dinlerin ibadet yerlerinin en kısa zamanda yerlerini almalarını diliyoruz, dinler ayrıştırmaz, birleştirir. Ramazan ayının mübarek olsun, tüm Hatay'a bayram selamet getirsin."

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Savaş da şunları kaydetti:

"HATAY SEKİZİNCİ DEFA KÜLLERİNDEN DOĞACAK"

"Bizleri ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Bizler yüzyıllardır farklı kültür ve dinlere mensup vatandaşlarımız ile birlikte yaşamaktayız. Sizlerin de Paskalya Bayramı'nızı kutluyoruz. Bizler milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte kutlarız. Musevi Cemaati Başkanı ve eşini kaybettik, büyük bir burukluk ve üzüntü yaşadık. Bu sene bayramlarını birlikte kutlayamadık. Bundan dolayı da çok üzgünüz. Biz burada sadece canlarımızı kaybetmedik, binlerce yıllık maneviyatımıza dair kayıplarımız da oldu. İbadet yerlerimizin yıkılmasından dolayı çok üzgünüz. Antakya yedi defa deprem yaşamış tekrar küllerinden doğmuş bir şehir. Biliyoruz ki Hatay yeniden sekizinci defa küllerinden doğacak. Tekrar ibadet yerlerini ayağa kaldıracağız ama imkanlarımız kısıtlı. Burası dünya mirası bir şehir, hepimizin bu şehri ayağa kalkmış olduğunu görmek istediğine inanıyorum. Burada yaşayan Hristiyan kardeşlerimle birlikte yaşamak bizi çok mutlu ediyor. Ben bu sıkıntılı günlerimizde yanımızda olduğunuz için tüm Hristiyan dünyasına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha huzurlu Hatay'da görüşmeyi içtenlikle diliyorum."