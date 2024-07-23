Bitlisli anneler, şehirlerini gezerek tanıyor

Bitlisli anneler, valiliğin projesiyle yaşadıkları şehri gezerek ve görerek tanıyor.

Bitlis Valiliği tarafından başlatılan "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi hayata geçirildi. Proje sayesinde şefkati, merhameti ve zarafetleri ile toplumsal dokunun en önemli özneleri olan annelerin birbirleriyle tanışmaları, aynı mahallede oturanların komşuluk bağlarını güçlendirmeleri amaçlanırken, ayrıca kadim şehir Bitlis'in ve ilçelerinin binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerlerinin uzman rehberler eşliğinde annelere tanıtılması hedefleniyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki evlerinden araçlarla alınan 30 kadın, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat ilçesinin tarihi mekanlarını görme imkanı buldu. İlk olarak Nemrut Krater Gölü'nü gezen anneler, daha sonra tarihi ilçe Ahlat'a geçti. Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen öğlen yemeğinin ardından Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl tarafından kadınlara ve çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Ahlat'ta Van Gölü kıyısında bir süre oturan Vali Karaömeroğlu, annelerle sohbet etti. Daha sonra proje kapsamında ilk olarak geziye çıkarılan anneler, Ahlat Abdurrahman Gazi Türbesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Ahlat Müzesi'ni gezdi.

Geziye katılan Gamze Yeşilkuş, "İlimizi Tanıyalım Anneler projesi kapsamında geziye katıldık. Çok güzel bir proje. Başta Bitlis Valimiz ve eşi Filiz Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Nuriye Sayılgan proje kapsamında Bitlis'te ilk defa bazı yerleri gördüklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Geziye katılan Kızılay Bitlis Kadın Kolları Başkanı Şermin Eren Elibol ise, "İlimizi Tanıyalım Anneler projesi kapsamında Nemrut Nemrut Krater Gölü'nü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı, Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ve müzemizi geziyoruz. Çok verimli bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - BİTLİS