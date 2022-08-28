Bitlis yerel haberi: Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek onuruna veda yemeği düzenlendi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'in Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Rize Güneysu Kaymakamlığına atanması ile onuruna veda yemeği düzenlendi.

Hizan Öğretmenevinde Kaymakam Yelek onuruna düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Kurum amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yelek, yemek programında yaptığı konuşmada, "Vedalar hüzünlü olur ama bu vatanın her bölgesinde görev yapmak, vatandaşımıza hizmet etmek benim için onurdur. Hizan'da hizmet ettiğim süre boyunca boyunca gösterdiğiniz hoşgörü ve ev sahipliği için her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

İlçemizde yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Yelek'e teşekkür plaketi verildi. - BİTLİS