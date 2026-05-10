Haberler

Vali Karakaya'dan güvenlik noktası ve hayvan bakımevine ziyaret

Vali Karakaya'dan güvenlik noktası ve hayvan bakımevine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, güvenlik korucularıyla bir araya gelerek güvenlik çalışmalarını değerlendirdi ve Güroymak'taki hayvan bakımevini inceledi. Vali, çalışmaların toplum sağlığı ve huzurunu artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldikten sonra hayvan bakımevini inceledi.

Vali Ahmet Karakaya, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Tatvan-Güroymak kara yolu ile Tatvan-Muş demir yolu hattının güvenliğini sağlamakla görevli personelle sohbet eden Vali Karakaya, stratejik noktadaki çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Vali Karakaya, daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Güroymak Kaymakam Vekili Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile bitlikte Bitlis Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından Güroymak ilçesinde kurulan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Bitlis ve ilçelerinin huzurunu sağlamak amacıyla hizmet veren merkezde incelemelerde bulunan Vali Karakaya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Sahipsiz sokak köpeklerinin doğal yaşam alanlarında barındırıldığı tesisin, köylerin huzuru ve esenliği için kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Tesis içerisindeki teknik donanımları tek tek inceleyen Vali Karakaya; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, karantina alanları ve doğal yaşam alanlarını gezdi. Özellikle "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında günlük gıda atıklarının mamaya dönüştürüldüğü üretim alanlarını inceleyen Karakaya, bu çevreci yaklaşımdan dolayı yetkilileri tebrik etti.

Yürütülen çalışmaların temel amacının toplum sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Vali Karakaya, "Yürüttüğümüz çalışmalarla en büyük amacımız, vatandaşlarımız için daha huzurlu ve güvenli bir sokak yaşamının sağlanmasıdır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek

Afrika’dan geliyor! Uzun süre yurdu terk etmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı

Milyonların hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu