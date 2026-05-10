Vali Karakaya'dan güvenlik noktası ve hayvan bakımevine ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldikten sonra hayvan bakımevini inceledi.

Vali Ahmet Karakaya, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Tatvan-Güroymak kara yolu ile Tatvan-Muş demir yolu hattının güvenliğini sağlamakla görevli personelle sohbet eden Vali Karakaya, stratejik noktadaki çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Vali Karakaya, daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Güroymak Kaymakam Vekili Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile bitlikte Bitlis Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından Güroymak ilçesinde kurulan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Bitlis ve ilçelerinin huzurunu sağlamak amacıyla hizmet veren merkezde incelemelerde bulunan Vali Karakaya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Sahipsiz sokak köpeklerinin doğal yaşam alanlarında barındırıldığı tesisin, köylerin huzuru ve esenliği için kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Tesis içerisindeki teknik donanımları tek tek inceleyen Vali Karakaya; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, karantina alanları ve doğal yaşam alanlarını gezdi. Özellikle "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında günlük gıda atıklarının mamaya dönüştürüldüğü üretim alanlarını inceleyen Karakaya, bu çevreci yaklaşımdan dolayı yetkilileri tebrik etti.

Yürütülen çalışmaların temel amacının toplum sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Vali Karakaya, "Yürüttüğümüz çalışmalarla en büyük amacımız, vatandaşlarımız için daha huzurlu ve güvenli bir sokak yaşamının sağlanmasıdır" dedi. - BİTLİS

