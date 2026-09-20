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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan'da Van Gölü dip çamuru temizliğini inceledi

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan'da Van Gölü dip çamuru temizliğini inceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan kıyısında sürdürülen Van Gölü dip çamuru temizliğini yerinde inceledi. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahillerinde yaklaşık 4 milyon metreküp dip çamuru bulunduğu tahmin edilirken, temizliğin göl üzerinden de sürdürülmesi planlanıyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan sahilinde devam eden Van Gölü dip çamuru temizliği çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü'nün Tatvan kıyısında sürdürülen dip çamuru temizliği çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Vali Karakaya, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve bundan sonraki süreç hakkında ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. Kıyı şeridinde iş makineleriyle sürdürülen çalışmaların, ilerleyen süreçte ilave araç ve ekipmanların devreye alınmasıyla göl üzerinden de devam ettirilmesi planlanıyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki sahil kesimlerinde yaklaşık 4 milyon metreküp dip çamuru bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Karakaya, temizliğin uzun soluklu bir çalışma olduğunu ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahillerinin daha temiz bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Vali Karakaya'ya incelemeleri sırasında Güroymak Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Onur Aykaç, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile ilgili kurumların müdür ve yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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