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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Ayında Aşevini İnceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Ayında Aşevini İnceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtacak olan aşevinde incelemelerde bulundu. Aşevinden günde 250-300 kişiye yemek ulaştırılacağı, Ramazan'da bu sayının 4 bine çıkacağı belirtildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştıracak olan aşevinde incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya, 2018 yılında hizmet vermeye başlayan aşevinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgiler aldı. Bitlis ve Tatvan'da faaliyet gösteren aşevlerinde günde 250 ile 300 kişiye, 2 öğün yemek çıkarıldığını belirten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin ve Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, yaklaşan Ramazan ayında bu sayının il genelinde 4 bin kişiye ulaşacağını belirttiler.

Aşevi ziyareti sonrası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait kadın ve erkek refakatçi evini de ziyaret eden Vali Karakaya, Vakıf Müdürü Mesut Gültekin'den misafirhane hakkında bilgi aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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