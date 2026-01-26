Haberler

Bitlis'te kayak merkezine yoğun ilgi

Bitlis'te kayak merkezine yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından hayat normalleşti. Havaların açmasıyla birlikte vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti. El Aman Hanı Kayak Merkezi, ailelerin ve gençlerin keyifli anlar yaşadığı yoğun bir hafta sonu yaşadı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ara vermesinin ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti.

Günlerdir devam eden yoğun yağışın durmasıyla birlikte açan havayı değerlendiren aileler ve gençler, kayak merkezlerinde keyifli anlar yaşadı. Pistlerde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar hem kayak yaptı hem de kar manzarasının tadını çıkardı. Yetkililer, kayak merkezlerinde güvenlik ve hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde renkli görüntüler oluştu. Bitlis merkeze en yakın tesis olma özelliği taşıyan El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonu adeta dolup taştı. İlçelerden ve komşu illerden gelen kayak tutkunları, pistlerde kayak ve kızak yaparak karın keyfini çıkardı. Herkesin rahatlıkla kayak yapabildiği merkezde, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kara yoluna yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve geniş park alanı sayesinde yoğun talep gören tesis, yalnızca kayak ve kızak yapanların değil, kar üzerinde piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Öğrencilerin yarıyıl tatiline denk gelen hafta sonunda, güneşli havanın da etkisiyle kayak merkezinde yoğunluk daha da arttı.

Küçüklerin yanı sıra büyüklerin de kızak keyfine katıldığı kayak merkezi, sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Öğrencilerle birlikte kayak merkezine gelen aileler de keyifli anlar yaşarken, hafta sonunu doğayla iç içe ve eğlenceli bir şekilde geçirdiler. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı