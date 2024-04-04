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Bitlis'teki Karataş Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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ı Şerif'i, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Karataş Camisi'nde ziyarete açıldı.

Bitlis'teki Şirvan ailesi, yaklaşık 400 yıl önce dedeleri Hacı Hasan Şirvani'ye emanet edilen Sakal-ı Şerifi, her Ramazan ayında farklı farklı camilere götürüyor. Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek için sıraya giren vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı. Vatandaşlar, salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i yakından görmenin heyecanını yaşayıp dua etti. Erkeklerden sonra kadınlar da Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile bu anı kaydetti.

Her sene Ramazan ayında kutsal emanet olan Sakal-ı Şerifi camilerinde ziyarete açtıklarını söyleyen Karataş Camii İmam Hatibi Servet Babür, "Bugün Tatvan ilçemizin Karataş Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirdik. Her sene Sakal-ı Şerif'i cemaatimizle buluşturuyoruz. Cami cemaatimiz ikindi namazını kıldıktan sonra sırayla Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek Resulullah Efendimize karşı olan özlemini dile getirdiler. Bu bizim için en büyük onurdur. Rabbim ziyaretimizi dergahında kabul buyursun" dedi.

Yaklaşık 400 yıldır kutsal emaneti gözü gibi koruduklarını söyleyen Hasan Şirvan ise "Sakal-ı Şerif yaklaşık 400 yıldır bizim ailededir. 400 yıl önce Hacı Hasan Şirvani Hoca hac görevini yapmak için Mekke'ye gittiğinde oradaki Müslümanlar bir yıl orada görev yapmasını istemişler. Bir yıl orada alimlerle istişare etmiş, birlikte kalmıştır. Dönüşünde Sakal-ı Şerifi onun bu emaneti daha iyi koruyacağına dair kanaate vardıkları için Hacı Hasan Şirvani Hoca'ya bu emaneti hediye olarak veriyorlar ve oradan Bitlis'e geliyor. Yaklaşık 400 yıldır bizler Hacı Hasan Şirvani Hocanın nesli olarak bu emaneti saklıyoruz. Gittiğimiz programlarda herhangi bir maddi çıkar düşünmeden tüm camilere gidip insanların ziyaret etmesini sağlıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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