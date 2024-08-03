Bitlis'te İsmail Haniye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi

Bitlis'te yüzlerce vatandaş, İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için yürüdü.

Akşam namazı sonrası Bitlis merkezde bulunan Müftülük Camii önünde toplanan kadın, erkek ve çocuklar, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yaparak İsrail'e tepki gösterdi. Kalabalık Filistin bayrakları ile slogan atarak Mevlana Park'a kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kalabalığa seslenen Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "Bugün burada şehit İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Durak, "Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar Faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor" diye konuştu.

Edilen dualar sonrası kalabalık sessizce dağıldı. - BİTLİS