Bitlis'te merak uyandıran görüntü
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Bitlis'te merak uyandıran görüntü Gökyüzünde beliren 'Yeşil Işık' merak konusu oldu Bitlis'in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen 'yeşil ışık' vatandaşları meraklandırdı.
Bitlis'te merak uyandıran görüntü
Gökyüzünde beliren 'Yeşil Işık' merak konusu oldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen 'yeşil ışık' vatandaşları meraklandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Adilcevaz ilçesi semalarında uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen 'yeşil ışık' vatandaşları meraklandırdı. Merak uyandıran yeşil ışığı gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel