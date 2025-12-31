Haberler

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt, Esentepe Mahallesi'nde dolaşırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahalle sakinleri, kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu belirtti.

  • Bitlis'in Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi.
  • Kurdun sokakta ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu belirtti.

Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
