Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Bitlis'te kent merkezine kurt indi. Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KENT MERKEZİNE KURT KAMERALARDA

Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.