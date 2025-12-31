Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt, Esentepe Mahallesi'nde dolaşırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahalle sakinleri, kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu belirtti.
KENT MERKEZİNE KURT KAMERALARDA
Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel