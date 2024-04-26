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Bitlis'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in katılımıyla 'Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' gerçekleştirildi. Seçim sonucunda birlik encümenliğine il genel meclis üyeleri ve muhtarlar seçildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in katılımıyla 'Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' yapıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen üye seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kaymakam Nurhalil Özçelik'in yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra yapılan seçimle birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Metin Vangölü ve Necmettin Turan, muhtarlardan ise Bedirhan Uğuş ve Musa Karabaş seçildi.

Kaymakam Özçelik, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Bitlis Hizan Yerel Politika Güncel Haberler

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