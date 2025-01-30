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Bitlis'te Kadın ve Çocuk Hakları İçin Bilgilendirme Etkinliği

Bitlis'te Kadın ve Çocuk Hakları İçin Bilgilendirme Etkinliği
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Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kadınların ve çocukların haklarının korunması, erken yaşta evlilikle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görev yapan polis memurları tarafından tekstil sektöründe çalışan işçilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, kadınların ve çocukların haklarının korunması, erken yaşta evlilikle mücadele ve şiddetle mücadelede kullanılan Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Polis ekipleri, etkinlikte KADES uygulamasının şiddet mağduru kadınlar için hayati öneme sahip olduğu vurgularken, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı ve erken yaşta evliliğin olumsuz etkileri konusunda kapsamlı bilgiler verdi. Polisler, uygulamanın nasıl indirileceği, kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl yardım alınacağı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Erken yaşta evliliğin çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen bir problem olduğu ifade edilen etkinlikte, erken yaşta evliliğin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği de belirtildi.

Etkinlik, katılımcıların konuya dair merak ettikleri hususlarla ilgili sorularının yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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