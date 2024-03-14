Bitlis'te Afad'dan çığ eğitimi

BİTLİS - Bitlis AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ olaylarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi çerçevesinde çığ eğitimi verildi.

Çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Hizan Arama ve Kurtarma ekibine geniş çaplı bir çığ eğitimi verildi.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, çığ riski, çığda arama-kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren eğitim verildiği bildirildi.