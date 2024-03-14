Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te AFAD'dan çığ eğitimi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bitlis AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ olaylarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi çerçevesinde çığ eğitimi verildi.

Bitlis'te Afad'dan çığ eğitimi

BİTLİS - Bitlis AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ olaylarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi çerçevesinde çığ eğitimi verildi.

Çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Hizan Arama ve Kurtarma ekibine geniş çaplı bir çığ eğitimi verildi.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, çığ riski, çığda arama-kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren eğitim verildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis AFAD Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Seydikemer adayı Saliha Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortaca adayı Murat İkiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Milas adayı Murat Tekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Menteşe adayı Salih Çifçi kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Marmaris adayı Birkan Sertcan kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Marmaris belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köyceğiz adayı Memduh Karakuzu kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Köyceğiz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavaklıdere adayı Ahmet Ergin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Kavaklıdere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Fethiye adayı Ömer Faruk Kılınç kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Fethiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Datça adayı Atakan Çeğil kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Datça belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dalaman adayı Esat Konur kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Dalaman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bodrum adayı Muhammed Arif Karaca kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Bodrum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yeşilli adayı Bilal Gümüş kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Yeşilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Savur adayı Sinan Gülnar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Savur belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ömerli adayı Osman Gökçepınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Ömerli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nusaybin adayı Hasan Çakar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Nusaybin belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title