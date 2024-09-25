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Bitlis'te 4,5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

Bitlis'te 4,5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok
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Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili ekipler saha taramalarına başladı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu.

Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın ekipleri, saha taramalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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