Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bitlis'te 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bitlis'te 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik Adilcevaz Kaymakamlığına, Aksaray'ın Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ise Hizan Kaymakamlığına atandı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir Denizli'nin Tavas Kaymakamlığına, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığına atandı. Artvin'in Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu ise Bitlis Vali Yardımcılığına atandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Yerel Politika Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title