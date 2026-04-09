BEÜ'den Bitlis'in restorasyonu için TMMOB ile iş birliği

Bitlis'in tarihi ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle korunarak geleceğe taşınması amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bitlis İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'in sahip olduğu tarihi dokunun bilimsel temellerle korunması amacıyla BEÜ Sanat Tarihi Bölümü ile TMMOB Bitlis İKK üyeleri, Doç. Dr. Hasan Buğrul başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda kamu, akademi ve özel sektörün restorasyon projelerindeki rolü ile sanat tarihinin modern mimariyle entegrasyonu konuları değerlendirildi. Toplantı başkanlığını yürüten Doç. Dr. Hasan Buğrul, üniversite ile meslek odaları arasındaki dayanışmanın şehir kimliği açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, tarihi yapıların ayağa kaldırılması sürecinde ortak akıl mekanizmasının işletileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan TMMOB Bitlis İKK Sekreteri Hilal Özdoğan ise Bitlis'in restorasyon alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, projelerin doğru teknik ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Restorasyon çalışmalarının yalnızca yapıların onarımı değil, aynı zamanda şehrin kimliğinin yeniden güçlendirilmesi anlamına geldiğini ifade eden TMMOB Bitlis İKK Sekreteri Hilal Özdoğan, amaçlarının Bitlis'in mimari mirasını en doğru tekniklerle ve bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımak olduğunu belirterek, "Amacımız, Bitlis'in mimari mirasını sadece onarmak değil; onu en doğru tekniklerle, bilimsel veriler ışığında geleceğe miras bırakmak ve köklü geçmişini modern mimariye entegre ederek şehre layık olduğu kimliği kazandırmaktır" dedi.

Mimarlar Odası Bitlis İl Temsilcisi Murat Akhan da, Bitlis'in tarihi kimliğinin korunmasında mimarların önemli rol üstlendiğini belirterek, projelerin estetik, fonksiyonel ve tarihi dokuya uygun şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Akhan, TMMOB bünyesindeki teknik kadroların sürece destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Toplantıda ayrıca hazırlanacak iş birliği protokolü kapsamında projelerin sanat tarihi uzmanlarının akademik rehberliğinde yürütülmesi, teknik tecrübenin sahaya aktarılması ve restorasyon alanında özel sektör için yeni iş alanlarının oluşturulması hedefleri ele alındı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı