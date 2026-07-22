Güroymak'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı.

İlçede gerçekleştirilen barış programına kanaat önderleri, din görevlileri, aile büyükleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından Güngör ve Yıldırım aileleri arasındaki husumet sona erdirilerek barış sağlandı. Programda yapılan konuşmalarda toplumsal huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yapılırken, barışın kalıcı olması temennisinde bulunuldu. Katılımcılar, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür uzlaşıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Barış merasiminde konuşan Güroymak İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, İslam dininin kardeşlik, hoşgörü ve affetmeyi esas aldığını belirterek, barışın toplumun huzuru açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Müftü Çelik, "Kardeşlik bağlarının güçlenmesi, toplumumuzun birlik ve beraberliğinin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada sağlanan barışın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dualarla iki aile arasındaki barış resmiyet kazanırken, katılımcılar aileleri tebrik ederek barışın daim olması temennisinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı