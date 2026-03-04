BEÜ'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma heyecanı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, manevi atmosferi ve anlamlı anlarıyla dikkat çekti.

Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Müftülüğü iş birliğinde, Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Bitlis Eren Üniversitesi Seçmeleri yapıldı. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinde maharetlerini sergiledi. Katılımcılar; tecvid kurallarına riayet, makam bilgisi, ses tonu ve okuyuş ahengi gibi kriterler üzerinden jüri tarafından değerlendirildi. Programın açılışında konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki yerine değinerek, bu yıl 3'ncüsünü düzenledikleri yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

Elmastaş, bu yıl 3'ncüsünü gerçekleştirdikleri bu etkinliğin giderek yoğunlaşan bir programa dönüştüğünü belirterek, "Bu sene maşallah çok güzel bir ilgi var, katılım var. Onun için ben katılan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu daha güzel bir şekilde devam edecektir. Tabii bunun üniversitemizde yapılıyor olması, Müftülüğümüzün öncülüğünde iki kurum birlikte yapıyor olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim için de bu gerçekten değerli bir program. Bizler Bitlis Eren Üniversitesi olarak ilmi çalışmalarımızın yanı sıra, manevi mirasımızı koruyan, onu yarınlara taşıyan gençlerin yetişmesine büyük önem arzu ediyoruz. Dolayısıyla bu tarz programlar, etkinlikler inşallah gençlerimizin manevi açıdan daha iyi yetişmesine de vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak başlı başına bir şereftir hepimiz için. Bu tabii önemli bir program. Program, anlamlı bir program. Birazdan gençler burada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak işte bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

Programda konuşan İl Müftüsü Kadir Koçak ise, "Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen bu yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Koçak, "Bugün burada herhangi bir yarışma için değil kalplerimizi aydınlatan hayat rehberimiz olan bize hakkı, batılı, en iyiyi, en doğruyu anlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tilavetini dinlemek üzere araya geldik. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilikte, güzellikte, iyi olan şeylerde, güzel olan şeylerde yarışın. Tam bugünkü Kur'an-ı Kerim yarışması da bunun aynısı. Çünkü Allah'ın kelamını okuma noktasında öğrencilerimiz inşallah yetişecekler. Peki en güzel, en iyi iş nedir? En iyi iş elbette ki bir insanın Kur'an'la tanışmasıdır. Bir insanın Kur'an'la tanışması demek onun istikbalinin aydınlanması ve çevresini de aydınlatması demektir. Çünkü Kur'an'la aydınlatmış nesiller ahlaklı, merhametli, adaletli ve sorumluluk sahibi bireylerdir. Sevgili öğrenciler, işte bizim en büyük hedefimiz de bu olmalıdır. Çevresmizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatmak olmalıdır."

Program Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan İlahi dinletisi ile devam etti. Daha sonra Seçici kurul üyelerinin tanıtımı ile davam eden programda yarışmacılar Kuranı Kerim yarışmasında dereceye girmek için yarıştı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı