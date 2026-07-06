Haberler

Dil engelini yapay zekayla çözdüler: Erzurum yolunda İngiliz turiste Şenkaya misafirperverliği

Dil engelini yapay zekayla çözdüler: Erzurum yolunda İngiliz turiste Şenkaya misafirperverliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde İsmail Bozkurt ve arkadaşları, bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turistle yapay zeka yardımıyla sohbet etti. Sıcak diyaloglar sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan İsmail Bozkurt'un bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turistle aralarında geçen diyalogları tebessüm ettirdi.

İsmail Bozkurt ve arkadaşları, Şenkaya ilçesine giden yolda bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turiste rast geldi. Yardım etmek ve ihtiyacı varsa gidermek için durdurdukları gezginle dil engelini yapay zeka ile çözen Şenkaya ve arkadaşlarının sohbetleri hem yürekleri ısıttı hem de güldürdü. 5 aydır yollarda olduğunu söyleyen İngiliz turist ile Şenkayalı İsmail Bozkurt'un diyalogları sosyal medyada yoğun ilgi ve beğeni aldı.

Bozkurt, hem ilçeleri Şenkaya hem de yörenin güzelliklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Böyle denk geldiğimiz insanlarla sohbet ederek kültürümüzü, güzelliklerimizi ve ilçemizi anlatıyoruz. İngiliz turistle de yolda rast geldik. Çok sıcak bir sohbet etti. Biz onu o da bizi sevdi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı netleşti! Anıtkabir kararı değişti
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Hatay'da ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti