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BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen, Özak'ta 20 işçinin tazminat açıklaması engellendi dedi

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BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen, Özak'ta 20 işçinin tazminat açıklaması engellendi dedi Haber Videosunu İzle
BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen, Özak'ta 20 işçinin tazminat açıklaması engellendi dedi
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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şanlıurfa OSB'deki Özak Tekstil'de 20 işçinin ödenmeyen tazminatı için yapılmak istenen basın açıklamasının engellendiğini ifade etti. Türkmen, vali talimatıyla asker ve jandarmanın Özak'a kalkan olduğunu söyledi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(ŞANLIURFA) – BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Özak Tekstil'de sendikal hakları için başlattıkları direnişe öncülük eden işçilerin işten çıkarılması ve tazminatlarının ödenmemesine karşı yapmak istedikleri basın açıklamasının engellendiğini ifade etti. Türkmen, "Biz 20 işçinin hukuksuz bir şekilde tazminatının gasp edilmesiyle ilgili basın açıklaması yapmaya geldik. Yine valinin talimatıyla Urfa'nın bütün askeri, jandarması yığılmış, Özak'a kalkan olmuş" dedi.

Şanlıurfa Osb'deki Özak Tekstil fabrikasında, hakları için direnişe geçen 20 işçinin ödenmeyen tazminatları için yapmak istediği basın açıklamasının engellendiği öne sürüldü. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen yaptığı açıklamayla engellemeye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Özak'ın önüne bir basın açıklaması yapmaya geldik. Üç yıl önce işçiler sadece sendika seçme hakkını kullandığı için yüzlerce işçi işten atıldı. İçeride sorgu odaları kuruldu. Kadın işçileri taciz ettiler, tehdit ettiler, işten attılar. İşçiler buna karşı direndiğinde de devletin, Urfa'nın bütün askeri, polisi, jandarması işçilerin karşısına dikildi. 80 gün boyunca 200 gözaltı yaptılar. 80 gün boyunca defalarca işçileri copladılar, gazladılar, darp ettiler. Üç yıl sonra biz 20 işçinin hukuksuz bir şekilde tazminatının gasp edilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yapmaya geldik. 20 kişiyle bir basın açıklaması yapacaktık. Yine valinin talimatıyla Urfa'nın bütün askeri, jandarması yığılmış, Özak'a kalkan olmuş."

BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada, basın açıklamasının fabrika yönetiminin talebi üzerine engellendiği ileri sürüldü. Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Özak direnişine öncülük eden işçilerin cezalandırılmasına karşı gerçekleştireceğimiz basın açıklamasının, Özak patronunun ricası doğrultusunda OSB içerisinde yapılmasına izin verilmedi. Valiliğin talimatıyla Özak Tekstil'in bulunduğu sokak ve OSB girişi; yüzlerce asker, TOMA ve panzerlerle ablukaya alındı. Basın açıklamamızın hem OSB içerisinde hem de fabrika önünde yapılması hukuksuz bir şekilde engellendi."

Kaynak: ANKA
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