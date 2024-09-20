Üye Girişi
Haberler

Birol Ekici, Kırklareli'nden Şırnak'a Veda Etti

Birol Ekici, Kırklareli'nden Şırnak'a Veda Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, düzenlenen veda töreninde Kırklareli'nde geçirdiği süreyi değerlendirdi. İki yıl dört ay boyunca kentte başarılı projelere imza attığını belirten Ekici, Kırklareli'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Valilik kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici düzenlenen törenle Kırklareli'ne veda etti.

Resmi Gazetede yayımlanan Vali Atamaları Hakkında Karar ile Şırnak Valiliği görevine atanan Vali Birol Ekici için tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törende Ekici, Kırklareli'nde 2 yıl 4 aydır görev yaptığını ifade ederek, "Kırklareli bana çok destek oldu. İlk geldiğim gün hiç kimsenin geride kalmayacağını, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla herkese sahip çıkacağım söyledim. Burada çok değerli dostluklar edindim, neredeyse şehrin hepsini tanıdım. Mümkün olduğunca kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştım. Daha önceki valinin vatandaşlarla az vakit geçirdiğini gördüm. Birlikte gülüp, birlikte hüzünlenmeye çalıştım, herkesi kucaklamaya çalıştım. Ama tabii ki de Kırklareli'miz beni kucakladığı için çok mutluyum" dedi.

Kırklareli'nde geçirdi süre boyunca çok güzel projelere imza attığını söyleyen Ekici, şehrin kalkınmasına, ülkenin daha iyi yere gitmesi için proje yönettiğini söyledi. Kentten giderken hüzünlü olduğunu aktaran Ekici, Kırklareli'nin onun için kalbinde çok farklı yerde olduğunu ifade etti. Ekici, konuşmasının ardından herkesle vedalaşarak kentten ayrıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şırnak Valiliği Yerel Haberler Birol Ekici Politika Valilik Şırnak Yerel Yaşam Tören

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Eylül Cuma Yalı Çapkını 75. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Çankaya Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });