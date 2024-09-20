Birol Ekici, Kırklareli'nden Şırnak'a Veda Etti

Valilik kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici düzenlenen törenle Kırklareli'ne veda etti.

Resmi Gazetede yayımlanan Vali Atamaları Hakkında Karar ile Şırnak Valiliği görevine atanan Vali Birol Ekici için tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törende Ekici, Kırklareli'nde 2 yıl 4 aydır görev yaptığını ifade ederek, "Kırklareli bana çok destek oldu. İlk geldiğim gün hiç kimsenin geride kalmayacağını, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla herkese sahip çıkacağım söyledim. Burada çok değerli dostluklar edindim, neredeyse şehrin hepsini tanıdım. Mümkün olduğunca kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştım. Daha önceki valinin vatandaşlarla az vakit geçirdiğini gördüm. Birlikte gülüp, birlikte hüzünlenmeye çalıştım, herkesi kucaklamaya çalıştım. Ama tabii ki de Kırklareli'miz beni kucakladığı için çok mutluyum" dedi.

Kırklareli'nde geçirdi süre boyunca çok güzel projelere imza attığını söyleyen Ekici, şehrin kalkınmasına, ülkenin daha iyi yere gitmesi için proje yönettiğini söyledi. Kentten giderken hüzünlü olduğunu aktaran Ekici, Kırklareli'nin onun için kalbinde çok farklı yerde olduğunu ifade etti. Ekici, konuşmasının ardından herkesle vedalaşarak kentten ayrıldı. - KIRKLARELİ