Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nde Yeni Yürütme Kurulu Belirlendi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin, yeni Yürütme Kurulu belli oldu.

Birlik Vakfı Genel Merkez Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel Başkanlığında gerçekleştirdiği yeni Yürütüme Kurulu toplantısının ardından Yürütme Kurulu listesiyle yeni kurmaylar da belirlendi. Toplantı da konuşma yapan Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Bilal Habeş Bulut; "Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur, bolluk, bereket ve rahmet vardır. Gençleri inançlı, vatansever, ilmi seviyesi yüksek birer şahsiyet olmalarını sağlamayı amaçlayan ve bu bağlamda kültür ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Birlik Vakfı, yeni dönemde şehir için kültür, sanat ve eğitim alanlarındaki çalışmalarına odaklanarak, topluma katkı sağlamayı hedefliyor. Birlik Vakfı, yeni dönem de öğrenci gruplarına da değerler eğitimi kursları gerçekleştirecek. Yeni Yürütme Kurulu'da Birlik Vakfı'nın bu misyonunu sürdürerek topluma daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin yeni Yürütme Kurulu ve görev alanları şu şekilde:

"Genel Merkez Kurucular Kurulu Başkanı: Yaşar Karayel, Şube Başkanı: Bilal Habeş Bulut, Tarım Komisyonu Başkanı: Abdulkadir Güneş, Hukuk Komisyon Başkanı: Abdullah Demir, Spor Komisyon Başkanı: Ahmet Metin, Birlik Akademisi Sorumlu Başkanı: Akın Kaya, Organizasyondan Sorumlu Komisyon Başkanı: Aytur Temurtaş, Organizasyondan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı: Atalay Akın Türk, Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcı: Burak Göktepe, Üniversite Öğretim Üyeleri Komisyon Başkanı: Derviş Karaboğa, Tanıtım Medya Birim Yardımcısı: Doğan Tekatlı, Hukuk Komisyon Başkan Yardımcısı: Emre Bozdoğan, Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı: Erhan Sarıbek, Erva Birlik Spor Kulübü Başkanı: Erkan Esenyel, MTTB Sorumlu Başkanı: Ertuğrul Çoşkun, Genel Sekreter: Fatih Demir, Burs Komisyon Başkanı: Gökhan Altınok, Mimarlar Mühendisler Komisyonu Başkan Yardımcısı: Habil Ercan, Tarım Komisyonu Başkan Yardımcısı: Hacı Saygı, Erva Birlik Spor Komisyon Başkan Yardımcısı: Hasan Çakır, Sanayi ve İş Adamları Komisyon Başkanı: Hasan İlbamış, Disiplin Kurulu Başkanı: Hidayet Özdemir, Basın Yayın Komisyon Başkanı: Hüseyin Göktaş, Sanayici ve İş Adamları Komisyon Başkan Yardımcısı: İhsan Narin, Genel Sekreter Başkan Yardımcısı: Kadir Ağır, Dış İlişkiler Başkanı: Kenan Akar, Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı: Ahmet Ümit Akdeniz, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Efe, Mimarlar Mühendisler Komisyon Başkanı: Mehmet Mustafa Demir, Denetleme Kurulu Başkanı: Mehmet Orak, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Atay, Teşkilatlanmadan Sorumlu Birim Yardımcısı: Mustafa Çetin, Yönetim ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Erhan, Başkan Danışmanı: Namık Tamer, Genç Birlik Şube Başkanı: Nurullah Türkay Sarı, İlçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Orhan Köklü, STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Osman Kaya, Genç Birlikten Sorumlu Başkan: Ömer Faruk Ayvaz, İlçelerden Sorumlu Birim Yardımcısı: Özgür Özuzun, Muhasip: Sedat Hurşit Özbek, Kültür Komisyon Başkanı: Serkan Kaya, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Sinan Kurt, Siyasi İşlerden Sorumlu Birim Yardımcısı Şaban Elbiz, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Şaban Okan Özden, Tanıtım Medya Başkanı: Tayfun Akdoğan, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Tayyip Nursaçan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Veysel Uslu, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Vezir Yılmaz, Başkan Danışmanı: Yunus Kılıçaslan, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı: Yusuf Rüzgar, Eğitim Komisyon Başkanı: Mehmet Kurt." - KAYSERİ