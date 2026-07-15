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HAK-İŞ'ten 15 Temmuz'da Birlik ve Beraberlik Vurgusu

HAK-İŞ'ten 15 Temmuz'da Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Düzce'de düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 15 Temmuz'un millet iradesinin simgesi olduğu belirtilirken, birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması, emekçilerin haklarının korunması ve sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi konularında ortak duruş sergilendi. Ayrıca şehitler rahmetle anıldı, gazilere şükran sunuldu.

İŞ'e bağlı sendika temsilcileri, birlik ve beraberlik mesajı verirken, emekçilerin haklarının korunmasına yönelik ortak duruşun önemine dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikaların Düzce'deki temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 15 Temmuz'un millet iradesinin, demokrasiye bağlılığın ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğu vurgulanırken, birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi ve Öz İplik-İş Sendikası Düzce İl Başkanı Talat Örnek, Öz Sağlık-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı İmran Önen Bilçin, Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ve yöneticiler katıldı.

Toplantıda, 15 Temmuz 2016'da milletin gösterdiği kararlı duruşun Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığı ifade edilirken, o gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Sendika temsilcileri ayrıca çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve sendikal dayanışmanın artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. HAK-İŞ teşkilatlarının her zaman ortak akıl ve güçlü dayanışma anlayışıyla hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.

Toplantı sonunda 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, gazilere şükran duyguları ifade edildi. Katılımcılar, Türkiye'nin gücünün birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan geldiğini belirterek, milli iradeye sahip çıkma kararlılığının süreceğini dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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