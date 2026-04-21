Şanlıurfa'da kayalıklarda mahsur kalan 2 küçük kardeş kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 ve 8 yaşındaki 2 kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kelaynak yolu üzerinde yaşandı. Kayalık alana çıkan 7 ve 8 yaşındaki Hamza Y. ve İsmail Y. isimli kardeşler aşağı inemedi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak mahsur kalan çocuklara ulaştı. Aşağı indirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı