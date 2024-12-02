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Bir Vatandaş Sincabı Ellerile Besledi

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Bursa'da Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bir vatandaş, karşılaştığı sincabı fındık ile besleyerek o anları kaydetti.

Sincabı kendi elleriyle böyle besledi

BURSA - Bursa'da Reşat Oyal Kültür Parkı'nda gezen bir vatandaş, karşılaştığı sincabı elleri ile besleyip o anları kayıt altına aldı.

Reşat Oyal Kültür Parkı gezen bir vatandaş, parkta gezerken sincap ile karşılaştı. Sincabın ürküp kaçmadığını gören vatandaş, yanında bulunan fındığı hayvanla paylaştı. Fındığı sincap ile paylaştığı o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Fındıkları alan sincap, ağaca tırmanıp gözden kayboldu.

Bir Vatandaş Sincabı Ellerile Besledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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