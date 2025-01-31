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Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

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Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. Yenilenen seçimlerde muhtar seçilen eşi Aysun Bostancı'nın da muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan dava kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük'te Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı; 2014 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme aldığı cezayı erteledi. Ancak, İlçe Seçim Kurulu ise Fahri Bostancı'nın adaylık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle mazbatasını iptal etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

ÜÇ ERKEK RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI, EŞİNİN YERİNE MUHTAR OLDU

Bunun üzerine 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde aday olan Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı üç erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkıyla mahalle muhtarı seçildi.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

ONUN DA MUHTARLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Aysun Bostancı'nın da 2021 yılında teyzesi ve çocuklarıyla yaşadığı bir arbede nedeniyle hakkında 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Bostancı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Aysun Bostancı'nın muhtarlığı da düşürüldü.

TEKRAR SEÇİM YAPILACAK

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 1 Haziran tarihinde tekrar muhtarlık seçimi yapılacak.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMevlüt:

Kimin akrabası çok ise o muhtar oluyor. Gereksiz bir ünvan. Kaldırılmalı

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

oh ne memleket..her yol var maasallah

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Haber YorumlarıVatandaş:

Bu ne saplantı anlamadım…bi bırakın arkadaş kim yaparsa yapsın.

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

köy muhtarlığı haric bütün muhtarlıklar kaldırılmalı iki oy fazla alacam diye yok yere devlet muhtarlıklara servet ödüyor yazık.

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