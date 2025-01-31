Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük'te Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı; 2014 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme aldığı cezayı erteledi. Ancak, İlçe Seçim Kurulu ise Fahri Bostancı'nın adaylık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle mazbatasını iptal etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

ÜÇ ERKEK RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI, EŞİNİN YERİNE MUHTAR OLDU

Bunun üzerine 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde aday olan Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı üç erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkıyla mahalle muhtarı seçildi.

ONUN DA MUHTARLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Aysun Bostancı'nın da 2021 yılında teyzesi ve çocuklarıyla yaşadığı bir arbede nedeniyle hakkında 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Bostancı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Aysun Bostancı'nın muhtarlığı da düşürüldü.

TEKRAR SEÇİM YAPILACAK

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 1 Haziran tarihinde tekrar muhtarlık seçimi yapılacak.