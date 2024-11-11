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Bir Kolunu Kaybetmesine Rağmen Azmiyle Takdir Toplayan Simitçi

Bir Kolunu Kaybetmesine Rağmen Azmiyle Takdir Toplayan Simitçi
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Eskişehir'de 31 yıl önce geçirdiği iş kazasında sol kolunu kaybeden Hüseyin Engel, 10 yıldır simit satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Mücadelesiyle çevresine örnek olan Engel, hayata dair umut dolu sözler veriyor.

Eskişehir'de 31 yıl önce sol kolunun büyük bölümünü iş kazasında kaybeden Hüseyin Engel, sattığı simitle ailesinin geçimini sağlarken azmi ile takdir topluyor.

Eskişehir'de 1993 yılında çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonrası sol kolunun bir kısmını kaybeden Hüseyin Engel, 10 yıldır simit satıyor. Hayattan umudunu ve azmini hiç yitirmeyen Engel, çevresine örnek oluyor. Tek eliyle sabah saat 6'da simit satışına başlayan Engel, 2 çocuğunu sattığı simitlerle yetiştirip, evini geçindiriyor. Hüseyin Engel, çevresindeki esnaf tarafından sevilirken umutsuz insanlara tavsiyeler veriyor.

"Hiç umudumu yitirmedim"

Yaşadıkları hakkında konuşan Hüseyin Engel, "10 yıldan beri simitçilik yapıyorum, simit satıyorum. 1993'te kaza geçirdim, sol kolumu kaybettim. Fabrikada çalışırken kolum makinenin arasında, öyle olunca kestiler. Zor oldu ama hayat, mücadele devam ediyor. Hiç umudumu yitirmedim, devamlı mücadele ettim. Simit satarak ekmek paramı kazanıyorum. Mecbursun, hayat onu gösteriyor. Halkımız çok iyi, insanlar duyarlı. Ben halktan memnunum, devamlı yardımcı oluyorlar. Bir kızım var ve oğlum var. Ben evimi geçindirip onlara yardımcı oluyorum. Esnaf da çok iyi, duyarlılar ve yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar, onlara teşekkür ederim. Sabah 06.00'da geliyorum, akşam 18.00'da gidiyorum. Yani 12 saat çalışıyorum. Takdir eden de var etmeyen de var. Herkesin kendi iradesine kalmış" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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