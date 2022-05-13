'Bir Günde 8.500 Yıl' Sergisi Kapılarını Açıyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı tarafından düzenlenen "Bir Günde 8.500 Yıl" fotoğraf sergisi Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu Sergi Salonu'nda 17 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Sergiyle eşzamanlı olarak Bir Günde 8.500 Yıllık Tarih turu da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Salonu'nda "Bir Günde 8.500 Yıl" adlı fotoğraf sergisi düzenliyor. 17 Mayıs Salı günü kapılarını açacak sergi Temmuz ayı sonuna kadar gezilebilecek. Sergiyi ziyaret edenler geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan İzmir'in tarihi sürecine tanıklık edebilecek.

İKİ DİL SEÇENEĞİ

"Bir Günde 8.500 Yıl" sergisi, bir neolitik çağ yerleşkesi olan Yeşilova Höyüğü'nden (Bornova) Eski Smyrna'ya (Bayraklı) ve Büyük İskender'in kurulmasında büyük rol oynadığı Smyrna'dan (Konak) günümüzün modern İzmir'ine kronolojik olarak şehrin dört tarihsel yüzünden bahsederek, ziyaretçilerini büyülü bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Fotoğrafları yazılı anlatımların desteklediği serginin hazırlık sürecinde kazı alan başkanları başta olmak üzere pek çok kurum destek verdi. Türkçenin yanında İngilizce metinlerin de yer aldığı sergi, sunduğu iki dil seçeneğiyle yabancı misafirler için de erişilebilir.

TARİH TURU DA VAR

Sergiyle eş zamanlı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Turları kapsamında ücretsiz "Bir Günde 8.500 Yıllık Tarih" turu da başlıyor.