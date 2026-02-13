'Bir Atkı Bin Umut' projesiyle minik hayaller gerçeğe dönüştü

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde yürütülen 'Bir Atkı Bin Umut' projesi kapsamında, anaokulu öğrencilerinin resimlerinde hayal ettiği atkılar gerçeğe dönüştürüldü.

Saide Alp Anaokulu öğrencilerinin çizimlerinden ilham alınarak hazırlanan atkı ve şapkalar çocuklara armağan edildi. 3 boyutlu yazıcılarla üretilen kardan adam minyatürleri de çocuklara hediye olarak verildi. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, salonda renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Birlikte üretmenin ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkan proje, hem çocukların hem de gönüllü gençlerin hafızalarında unutulmayacak bir gün olarak yer aldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi gönüllü gençlik liderleri ve Beylikova Gençlik Merkezi'nin destek verdiği projede, çocukların hayal gücünün desteklenmesi ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Yetkililer, gönüllü gençlerin katkısının projeye ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Programa; Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü katılarak çocukların sevincine ortak oldu. - ESKİŞEHİR