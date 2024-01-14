Üye Girişi
Haberler

Martı Çalışanları ve Sürücüleri Şehitleri Anmak İçin Yenikapı'da Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in çağrısı üzerine, 2 bin araç ve 10 bine yakın kişi Yenikapı'da toplanarak şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için bir araya geldi. Martı TAG festivali ise şehit haberleri nedeniyle ertelendi. Toplanan kalabalık, PKK terör örgütünü lanetlerken duygulu anlar yaşandı.

Martı çalışanları ve sürücüleri Yenikapı'da şehitleri anmak için bir araya geldi.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu. 2 bin araç ve 10 bine yakın kişi şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için Yenikapı'da toplandı.

14 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Martı TAG festivali, Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine ertelendi. Bunun üzerine Oğuz Alper Öktem, Martı ailesi ve sürücülerini şehitleri anmak için Yenikapı'da buluşmaya davet etti. Binlerce vatandaş çağrı üzerine Yenikapı'ya akın etti. Toplanan kalabalık PKK terör örgütünü lanetlerken 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Vatandaşlar araçlara Türk bayrakları astı, anma gösterisi sırasında duygulu anlar yaşandığı gözlendi.

Toplanma alanında açıklamalarda bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Bugün festival programımız vardı, gelen şehit haberleri üzerine iptal ettik. Şehitlerimizi anmak üzere Martı ailesini Yenikapı'ya davet ettik. Dün akşam saatlerinde burada toplanmak üzere davette bulundum. Milletimizin teveccühü çok büyük oldu. Tahminimizden çok daha büyük kalabalık var. Milletimizin zor günlerde bir arada bulunuyor olması çok önemli. Türkiye bölünmez, milletimizin farkındalık göstermesi çok güzel bir şey" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Oğuz Alper Öktem Festival Terör Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title