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LGS'de tam puan alan Mustafa Emin: Yanlışlarınızın üzerine gidin

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Bingöl'de TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Mustafa Emin Uçgun, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasına girdi.

BİNGÖL'de Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Emin Uçgun (15), " Lgs'ye hazırlanacak arkadaşlarıma en büyük önerim; asla pes etmemeleri ve özellikle yaptıkları yanlışlara dikkat ederek üzerine gitmeleridir" dedi.

TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Emin Uçgun, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasına giren Uçgun, kentte bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

'YAPAMADIĞIM HER SORUYU HOCALARIMA SORDUM'

Sınava planlı çalışarak hazırlandığını belirten Mustafa Emin Uçgun, "TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencisiyim. LGS'de tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan aldım. Bu süreçte yeni nesil sorulara yöneldim ve yapamadığım soruları da hocalarıma sordum. Bol bol tekrar ve soru çözümü yaptım. LGS'ye hazırlanacak arkadaşlarıma en büyük önerim; asla pes etmemeleri ve özellikle yaptıkları yanlışlara dikkat ederek üzerine gitmeleridir. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme ve okuluma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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