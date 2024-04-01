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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Otizm konusunda farkındalık önemli

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Onlara daha iyi bir yaşam sağlamak, başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun en önemli görevlerindendir. Devlet ve bireyler olarak, otizm konusunu sosyal bir sorumluluk olarak görüp gayret göstermeliyiz" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Vali Usta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada otizm konusuna dikkat çekmek ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizm beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yine otizm; çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Görülme sıklığı her geçen yıl daha da artan otizm ile ilgili olarak ülkemizde farklı etkinlikler ve programlar yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik farkındalık çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de otistik çocuklarımızın sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz. Onlara daha iyi bir yaşam sağlamak, başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun en önemli görevlerindendir. Devlet ve bireyler olarak, otizm konusunu sosyal bir sorumluluk olarak görüp gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toplumumuzdaki farkındalığın artmasını temenni eder, otizmli bireylerimize ve onları özveriyle hayata hazırlayan ailelerine sevgi ve saygılarımı sunarım." - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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