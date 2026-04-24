Bingöl Uluslararası Afet Üssü Olma Yolunda

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'de kurulan UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Acil Sağlık Müdahale Ekipleri (EMT) kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen uluslararası doğrulama sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Bingöl Valisi Cahit Çelik'in katılımıyla düzenlenen programda merkeze bayrak teslimi gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında yer alan Bingöl'de, olası afet ve depremlere hazırlık kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arazisine UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi kuruldu. İlk etapta 49 bin metrekare alanda hizmete giren merkez, yapılan genişletmelerle 105 bin metrekareye ulaştı.

Merkez bünyesinde sahra hastaneleri, aşevi üniteleri, helikopter pisti, arama-kurtarma ekipmanları ve misafirhaneler yer alırken, süreç içerisinde mobil haberleşme aracı, sağlık tırı, UMKE personel taşıma araçları ve acil müdahale ekipmanları da envantere dahil edildi.

Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ile DSÖ'nün hem merkez hem de Türkiye teşkilatları tarafından kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirildi. DSÖ Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri (EMT) Sekreterliği, Avrupa Bölge Ofisi temsilcileri, İtalya EMT temsilcisi, Fransız Sivil Güvenlik Ordu Tugayı eş değerlendiricisi ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi Merkezi uzmanları Bingöl'de incelemelerde bulundu.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin DSÖ tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Acil Sağlık Ekipleri arasında yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini açıkladı. Vali Çelik, merkezin dünyanın en büyük lojistik, eğitim ve operasyon merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, ulaşılan kapasitenin yalnızca Türkiye için değil küresel ölçekte de dikkati çekici olduğunu ifade etti.

Deprem açısından Türkiye'nin en riskli bölgelerinden biri olan Bingöl'de, afetlere hazırlık kapsamında güçlü bir altyapı oluşturulmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı. Afet öncesi risk azaltma çalışmalarında yüksek kapasitenin, olası afetlerde etkin müdahale imkanı sağladığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA