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Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan vatandaşlarla bir araya geldi

Yerel Haberler

Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl haber... Bingöl'ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Bingöl'ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Geçtiğimiz haftalarda Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, köy ve mezra ziyaretlerine başladı. İlçeye bağlı Bağlisa, Kargapazar, Kantarkaya, Tuzluca köylerini ve Mikail mezrasını ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla sohbet eden ve sorunları dinleyen Kaymakam Gilan, daha sonra Yoncalık köyünde vefat eden bir vatandaşın taziyesine katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Karlıova Bingöl Yerel Haberler

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