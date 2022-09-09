Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Geçtiğimiz haftalarda Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, köy ve mezra ziyaretlerine başladı. İlçeye bağlı Bağlisa, Kargapazar, Kantarkaya, Tuzluca köylerini ve Mikail mezrasını ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla sohbet eden ve sorunları dinleyen Kaymakam Gilan, daha sonra Yoncalık köyünde vefat eden bir vatandaşın taziyesine katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. - BİNGÖL