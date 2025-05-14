25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Bingöl'de Sürücü Kurslarından Trafik Kazalarını Önleme Toplantısı

Bingöl'de Sürücü Kurslarından Trafik Kazalarını Önleme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'deki yedi sürücü kursu, artan trafik kazalarını önlemek amacıyla bir araya gelerek, eğitim programlarını geliştirme ve sürücü hatalarını azaltma taahhüdünde bulundu.

Bingöl'de faaliyet gösteren yedi sürücü kursunun işletmecileri, kentte artan trafik kazalarını önlemek amacıyla bir araya geldi.

Bingöl'de faaliyet gösteren 9 sürücü kursundan 7'si, kazaları önlemek için toplandı. Toplantıda, kazaların temel nedenleri detaylı bir şekilde ele alınarak değerlendirme yapıldı. Sürücü kursları, sürücü hatalarını en aza indirmek için ileri sürüş tekniklerini eğitim programlarına entegre etme ve bu konuda öncü bir rol üstlenme taahhüdünde bulundu.

Sürücü belgesi almak isteyen adaylara da çağrıda bulunan temsilciler, "Kurslarla imzaladığınız sözleşmeleri dikkatlice inceleyin, haklarınızı öğrenin, alacağınız hizmetin kapsamını sorgulayın. Ayrıca, eğitim süreçlerinizi yakından takip etmenizi öneriyoruz. Bu adımlar, hem sizin güvenliğiniz hem de daha bilinçli bir sürücü olmanız açısından büyük önem taşımaktadır. Bingöl'ün, Türkiye'de trafik kazaları bakımından en riskli illerden biri olması hepimizi derinden üzmektedir. Bu durum, sürücü kursları olarak bizleri daha fazla sorumluluk almaya yöneltmektedir. Bundan böyle eğitimlerimize daha büyük bir titizlik göstererek, sürücülerimizi yola en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha güvenli yollar için hep birlikte harekete geçelim" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.