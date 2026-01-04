Haberler

Karlıova'da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir köylü, karlı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşakla karşılaştı ve o anları cep telefondan kaydetti. Vaşak, doğal yaşam alanlarında nadir görülen koruma altındaki bir tür olarak dikkat çekiyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa Çatak köyü kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Kaddafi Ökten, atıyla köy yakınlarında gezinti yaptığı sırada karlı arazide bir vaşakla karşılaştı. Vaşağın karlar içindeki sakin ve temkinli hareketleri dikkat çekerken, Ökten o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde tek başına dolaşan vaşağın bir süre sonra karla kaplı arazide gözden kaybolduğu görüldü.

Doğal yaşam alanlarında nadir görülen ve koruma altında bulunan vaşakların, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyduğu belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
