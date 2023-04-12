Bingöl'de misafir edilen depremzede gence doğum günü sürprizi

Bingöl'ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, deprem bölgesinden ilçeye gelen Barış Demir'e doğum günü sürprizi yaptı.

Karlıova ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede iftar programı düzenlendi. İftar programında Kahramanmaraş depreminden sonra Malatya'dan ilçeye gelen Barış Demir isimli depremzede çocuğa sürpriz yapıldı. Depremzede Barış'ın 16'ncı yaş gününü kutlayan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, hep birlikte yaraları saracaklarını söyledi. 16'ncı yaş günü kutlanan Barış Demir ise Kaymakam Gilan ve SYDV personeline teşekkür etti. - BİNGÖL