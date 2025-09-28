Haberler

Bingöl'de Husumetli İki Aile Barıştı

Güncelleme:
Bingöl'de husumetli Bağsız ve Sanır aileleri, kanaat önderlerinin öncülüğünde düzenlenen barış programında bir araya geldi. Barış yemeği ile iki aile arasındaki gerginlik sona erdi.

- Bingöl'de husumetli iki aile düzenlenen programda barıştı

Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de husumetli iki aile düzenlenen program ile barıştı.

Bingöl'de 2 ay önce çıkan olayda 2 kişi yaralandı. Bunun üzerinde Bağsız ve Sanır ailelerinin arasında oluşan husumetin giderilmesi için kanaat önderlerinden avukat İbrahim Ataoğlu öncülük etti. Diğer kanaat önderlerinde devreye girmesiyle aileleri ikna edildi. Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir restoranda barış yemeği düzenlendi. Barış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile başladı. Daha sonra her iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
