Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Bingöl'de saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur, Bingöl'ü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'i makamında ziyaret eden Daire Başkanları, yaygın eğitim faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daire Başkanları Ferhat Davran ve Hacı Ali Okur İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özel ile birlikte Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta'ya ziyarette bulundu. Daire Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası Halk Eğitimi Merkezlerinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri, halk eğitimi merkezlerinin mevcut durumu, kurslarla ilgili ders saati düzenlemeleri, e-yaygın sisteminde yapılan yeni güncellemeler ve açık öğretim okulları eğitim programları ele alındı.

Halk Eğitimi Merkezi yöneticilerine rehberlik edilmesi, yaşanan sorunların sahada tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla saha ziyaretleri planlandı. Daire Başkanları, Bingöl Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, kursiyerler ve eğiticilerle bir araya geldi. Kurslar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette, halk eğitiminin yerel ihtiyaçlara uygunluğu ve yaygın eğitimin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Toplantıların ve ziyaretlerin, halk eğitimi faaliyetlerinin niteliğini artırmaya, yereldeki uygulamaların güçlendirilmesine ve eğitim politikalarının daha etkin uygulanmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. - BİNGÖL