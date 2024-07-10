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Bingöl'de çocuklar Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kartonlara Filistin'e destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, sokakta yürüyüş gerçekleştirerek İsrail'e lanet sloganları attı.

Bingöl'de bir grup çocuk, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kartonlara Filistin'e destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, ilk olarak kendi aralarında seçtikleri arkadaşları önderliğinde tekbirler getirdi. Çocuklar, daha sonra "Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganları atarak sokakta yürüyüş gerçekleşti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin İsrail Solhan Bingöl Çocuk Yerel Politika Güncel Haberler

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