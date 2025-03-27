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Bingöl'de Bilişim Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Bingöl'de Bilişim Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti
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Bingöl'de polis ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Bingöl'de polis ekiplerince vatandaşlara, bilişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Bingöl'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Şehirlerarası Otogarında stant kurarak bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi kullanımının önemi ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili toplam 120 vatandaşa bilgilendirme-bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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