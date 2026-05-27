Bingöl'de Kurban Bayramı namazı eda edildi
Bingöl'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Namaz öncesi dua eden vatandaşlar, bayram hutbesini dinleyerek saf tuttu. Namaz sonrası bayramlaşma gerçekleşti.
Bayram namazı öncesinde camileri dolduran vatandaşlar, namaz öncesi dua edip sonrasında bayram hutbesini dinledi. Kent genelindeki camilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar saf tutarak Kurban Bayramı namazını eda etti.
Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı