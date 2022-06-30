Bingöl'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, hükümet konağı bahçesinden saat kulesine kadar 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hasip Akça, kurum personelleri ve koruyucu aileler katıldı. Saat kulesi önünde açıklama yapan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz aileleri tarafından bakımları sağlanamayan çocukların, gönüllü ailelerce yetiştirilme hizmetidir. İlimizde 2012 yılından bu yana sürdürülen hizmet ile korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza aile ortamı sağlıyoruz. ve bir nebze de olsa çocuklarımızın, anne baba şefkatinden mahrum kalmalarının önüne geçiyoruz. Şuan da ilimizde 41 ailemizin yanında 53 çocuğumuz hizmet almaktadır. Temennimiz şudur ki, ilerleyen yıllarda kuruluş bakımında çocuk sayımızı en aza indirerek koruma ve bakım altında kalan çocuklarımızı koruyucu aile yanında yetişmesini sağlamak" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel