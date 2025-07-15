Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit
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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl' de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde başta merkez Ulu Cami olmak üzere kent genelinde camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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