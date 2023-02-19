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Bina çöktü, güvercin yuvaları yıkılmadı

Yerel Haberler

Bina çöktü, güvercin yuvaları yıkılmadı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremlerin ardından Hatay'da yıkılan bir binanın güvercin yuvası kolonlarının yıkılmaması dikkat çekti.

Bina çöktü, güvercin yuvaları yıkılmadı
HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremlerin ardından Hatay'da yıkılan bir binanın güvercin yuvası kolonlarının yıkılmaması dikkat çekti. İlginç görüntüler oluşturan güvercin yuvası havadan drone ile görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili de etkilemişti. Depremin üzerinden tam 14 gün geçti. Hatay'da da hemen hemen tüm binalar hasar alarak enkaza dönüştü. Ancak Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 3 katlı binanın son hali görenleri hayrete düşürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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