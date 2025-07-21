Bilirkişilik Eğitimi Kars'ta Başladı

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından, TÜRMOB yetkilendirmesiyle "Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi" programı, Bilirkişilik alanında görev almak isteyen çeşitli meslek gruplarına yönelik olarak başlatıldı.

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Didem Turhan, son dönemde meslek mensuplarına yönelik olarak düzenlenen bilirkişilik eğitimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kars SMMMO Başkanı Didem Turhan, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu ve Kars SMMM Odası'nda 9 grup halinde yapılan eğitimlere Kars-Iğdır ve Ardahan illerinden toplam 212 kişi başvurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turhan, "Meslek mensuplarımızın bilgi ve tecrübelerini adalet sistemine aktarması, yargı süreçlerinin doğru ve hızlı işlemesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, odamız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bilirkişilik eğitimi, üyelerimizin bu alandaki yetkinliklerini artırmayı hedeflemiştir" dedi.

Başkan Turhan, katılımcıların bilirkişilik mevzuatı, raporlama esasları, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri gibi konularda kapsamlı bilgi edindiklerini belirtti. Ayrıca, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar ve örnek olay incelemeleriyle eğitimin pekiştirildiğini vurguladı.

Başkan Turhan, eğitimin adli sistemin işleyişine katkı sağlayacağına inandığını ve bilirkişilik görevinin layıkıyla yerine getirilmesi için tüm katılımcılara başarılar diledi.

Eğitimler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Murat Arpa, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Saydam, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Ergün ve Kars SMMMO Başkanı Didem Turhan tarafından verildi. - KARS